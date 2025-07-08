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Квартиры в Рубе, Франция

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400 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$216,571
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$96,770
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Квартира 4 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 4 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$324,568
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$172,295
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$206,754
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$97,908
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$250,039
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Апартаменты
$81,969
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$94,493
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$100,184
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$261,759
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$199,250
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$100,184
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$217,149
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$100,184
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$269,573
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
| Апартаменты
$264,689
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$264,699
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$251,993
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$97,908
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$215,994
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$256,421
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$99,045
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$277,387
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Квартира 3 спальни в Рубе, Франция
Квартира 3 спальни
Рубе, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$270,518
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$94,493
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$97,908
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$276,249
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$267,586
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$212,529
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