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Квартиры в Лилле, Франция

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Рубе
400
Туркуэн
120
Croix
32
Loos
15
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610 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Croix, Франция
Квартира 4 спальни
Croix, Франция
Количество спален 4
Этаж 2
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$824,957
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Квартира 3 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 3 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$207,982
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 72 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$284,668
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$198,493
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Квартира 2 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 2 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$170,801
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$140,397
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Квартира 3 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 3 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$266,659
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Квартира 1 спальня в Loos, Франция
Квартира 1 спальня
Loos, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$97,601
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$207,982
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$206,820
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Квартира 2 спальни в Rue de Creil, Франция
Квартира 2 спальни
Rue de Creil, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$161,506
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$207,982
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$100,780
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$261,430
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Квартира 4 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 4 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$326,497
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Квартира 2 спальни в Лилль, Франция
Квартира 2 спальни
Лилль, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
Жилплощадь расположена в районе с привилегированным транспортным средством и зелеными насажд…
$252,135
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$97,345
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$248,184
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$268,401
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$95,055
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Квартира 3 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 3 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$237,224
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$96,199
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Квартира 1 спальня в Рубе, Франция
Квартира 1 спальня
Рубе, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$97,345
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$261,430
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Квартира 3 спальни в Croix, Франция
Квартира 3 спальни
Croix, Франция
Количество спален 3
Менее чем в 10 км к северо-востоку от Лилля откройте для себя нашу новую жилплощадь в Круа, …
$540,289
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Квартира 3 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 3 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$247,874
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Квартира 2 спальни в Place dAmiens, Франция
Квартира 2 спальни
Place dAmiens, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
Жилплощадь предлагает 2-комнатные и 3-комнатные номера с парковочным местом и частным экстер…
$211,468
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Квартира 3 спальни в Лилль, Франция
Квартира 3 спальни
Лилль, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена в районе с привилегированным транспортным средством и зелеными насажд…
$297,217
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Квартира 2 спальни в Туркуэн, Франция
Квартира 2 спальни
Туркуэн, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Знаменитая жемчужина архитектуры и декора, украшавшая интерьеры на протяжении поколений, явл…
$416,545
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Квартира 2 спальни в Rue de France, Франция
Квартира 2 спальни
Rue de France, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$416,603
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