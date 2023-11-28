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Квартиры в Большой восточный, Франция

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45 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€326,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€256,000
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Квартира 5 комнат в Кольмар, Франция
Квартира 5 комнат
Кольмар, Франция
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€370,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 61 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€240,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 43 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€185,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 65 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€256,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 61 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€244,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 61 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€254,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 62 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€249,500
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 93 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€346,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 77 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€306,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 74 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€279,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 59 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€248,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 65 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€284,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 62 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€268,000
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Квартира в Altorf, Франция
Квартира
Altorf, Франция
Площадь 74 м²
CLOS ROMANE NOTRE CADEAU DE NOEL : VOUS OFFRIR LES FRAIS DE NOTAIRE* pour devenir propriétai…
€297,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€135,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€148,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€130,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€175,000
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Квартира 1 комната в Кольмар, Франция
Квартира 1 комната
Кольмар, Франция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€165,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€172,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€170,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€167,000
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Квартира 2 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 2 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€186,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€228,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€208,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€251,000
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Квартира 4 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 4 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€306,000
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Квартира 3 комнаты в Кольмар, Франция
Квартира 3 комнаты
Кольмар, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенная в самом центре Кольмара, эта новая резиден…
€256,000
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Параметры недвижимости в Большой восточный, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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