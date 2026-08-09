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Квартиры в Гранде-Эсте, Франция

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Страсбург
567
Hayange
157
Thionville
157
Труа
125
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1 142 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Этаж 5
| Апартаменты
$157,555
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 5
Страсбург с его потрясающим собором, выточенным как кружево, считается одним из самых красив…
$817,056
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
| Апартаменты
$331,145
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 4 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 3
Жилплощадь, которая находится в районе Кроненбург в Страсбурге, предлагает три типа жилья: д…
$331,992
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 29 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$363,097
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$439,783
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$390,054
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Этаж 6
| Апартаменты
$139,429
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 20 м²
| Апартаменты
$265,845
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Квартира 2 спальни в Hayange, Франция
Квартира 2 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$441,642
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Квартира 3 спальни в Танн, Франция
Квартира 3 спальни
Танн, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
NA | Апартаменты
$189,392
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$138,035
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
Страсбург с его потрясающим собором, выточенным как кружево, считается одним из самых красив…
$683,320
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Этаж 4
Ваш эксклюзивный адрес в Страсбурге. Приходите и откройте для себя свой новый адрес, часть …
$428,397
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Квартира 3 спальни в Kingersheim, Франция
Квартира 3 спальни
Kingersheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Небольшой городок, расположенный на окраине Мюлуза, Кингерсхайм предлагает все удобства разв…
$231,220
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Жилплощадь, которая находится в районе Кроненбург в Страсбурге, предлагает три типа жилья: д…
$314,878
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$744,901
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Квартира 4 спальни в Труа, Франция
Квартира 4 спальни
Труа, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$684,017
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Квартира 2 спальни в Laval, Франция
Квартира 2 спальни
Laval, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$164,410
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$153,372
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Квартира 2 спальни в Мец, Франция
Квартира 2 спальни
Мец, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$199,733
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Студия 1 спальня в Мец, Франция
Студия 1 спальня
Мец, Франция
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
| Студия
$144,774
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$434,555
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Квартира 1 спальня в Страсбург, Франция
Квартира 1 спальня
Страсбург, Франция
Количество спален 1
Этаж 2
| Апартаменты
$138,035
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Квартира 2 спальни в Mittelhausbergen, Франция
Квартира 2 спальни
Mittelhausbergen, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
В самом центре села и в двух шагах от Европейской деловой зоны .Представляем вашему вниманию…
$224,636
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Квартира 3 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 3 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Откройте для себя в предварительном просмотре наш новый адрес, расположенный в Страсбурге ,…
$403,183
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Квартира 3 спальни в Hayange, Франция
Квартира 3 спальни
Hayange, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$549,352
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Квартира 2 спальни в Страсбург, Франция
Квартира 2 спальни
Страсбург, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$779,759
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Квартира 2 спальни в Mulhouse, Франция
Квартира 2 спальни
Mulhouse, Франция
Количество спален 2
Этаж 4
| Апартаменты
$206,820
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$379,829
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Типы недвижимости в Гранде-Эсте

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Гранде-Эсте, Франция

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