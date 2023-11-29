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Пентхаусы в Метрополия Франции, Франция

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39 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…
€2,25 млн
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Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Пентхаус 3 спальни в Ницца, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Эта недвижимость предлагается для продажи Côte d'Azur International Realty. В самом сердце "…
€1,65 млн
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Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
€1,79 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Этот семейный пентхаус с 2 террасами и балконом ² 14,65 м и верандой 24,50 м ², доступной дл…
€1,64 млн
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Пентхаус 3 спальни в Сент-Максим, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сент-Максим, Франция
Количество спален 3
Площадь 107 м²
Этот великолепный пентхаус с террасой на крыше 196 м ² на четвертом этаже резиденции в центр…
€1,30 млн
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Пентхаус 6 спален в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 6 спален
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 6
Площадь 272 м²
Этот уникальный пентхаус, построенный в 1970 году, можно найти в замечательном городе Рокбрю…
€3,20 млн
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Пентхаус 3 спальни в Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Этот красивый пентхаус в Босолей, построенный в 2021 году, теперь продается. Окружение отеля…
€1,94 млн
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Пентхаус 2 спальни в Босолей, Франция
Пентхаус 2 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Триплекс на продажу в Босолей, расположенный на 8-м этаже нового здания с лифтом, из которог…
€2,29 млн
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Пентхаус 3 спальни в Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Взгляните на этот очаровательный дуплекс, построенный в 2021 году, для продажи в востребован…
€1,98 млн
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Пентхаус 3 спальни в Кап-д’Ай, Франция
Пентхаус 3 спальни
Кап-д’Ай, Франция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Этот исключительный пентхаус в Кап Д Аил, МОНАКО, теперь продается. Очарование отеля усилива…
€3,60 млн
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Пентхаус 4 спальни в Босолей, Франция
Пентхаус 4 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Этот исключительный пентхаус, расположенный в прекрасном городе Босолей ( недалеко от Монако…
€2,99 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Этот пентхаус в Каннах ( Vieux Port ) уже продается. Не теряйте времени на просмотр этого по…
€2,10 млн
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Пентхаус 4 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Может ли ваш новый дом быть в Каннах ( CROIX DES GARDES )? Продается этот семейный пентхаус …
€2,30 млн
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Пентхаус 3 спальни в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Пентхаус 3 спальни
Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Эта потрясающая квартира, которая продается в центре Сен-Жан-Кап-Ферра, может стать вашим ид…
€4,29 млн
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Пентхаус 4 спальни в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Пентхаус 4 спальни
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Количество спален 4
Площадь 112 м²
Мы с гордостью представляем эту очаровательную квартиру в Рокбрюн Кап Мартин. Недвижимость, …
€950,000
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Пентхаус 3 спальни в Ницца, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта очаровательная квартира, которая продается в Ницце, находится в Мон-Бороне ( в тихой рез…
€1,000,000
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Пентхаус 2 спальни в Ницца, Франция
Пентхаус 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Этот комфортабельный пентхаус расположен в прекрасном городе Ницца ( Мон-Борон / Коль-де-Вил…
€1,87 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Этот очаровательный пентхаус, расположенный в красивом городе Канны ( Центр ), теперь продае…
€3,62 млн
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Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Редкая возможность в центре Канн! Всего в 5 минутах ходьбы от набережной Круазетт и Дворца ф…
€3,12 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Этот очаровательный пентхаус, построенный в 2020 году, расположен в Каннах ( Центр ). Сейчас…
€3,47 млн
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Пентхаус 4 спальни в Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Пентхаус 4 спальни
Сен-Поль-де-Ванс, Франция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Редкий - Эти апартаменты расположены в самой роскошной резиденции Сен-Поль-де-Ванс, в нескол…
€3,29 млн
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Пентхаус 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Пентхаус 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Эта семейная квартира на продажу в Ле Канне предлагает 2 террасы и прекрасный вид на море. Р…
€2,35 млн
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Каннская Круазетт, напротив Дворца, квартира полностью отремонтирована, с террасой 15 м ² и …
€2,99 млн
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Пентхаус 3 спальни в Босолей, Франция
Пентхаус 3 спальни
Босолей, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
У ворот Монако, с видом на залив! Этот пентхаус, зарезервированный для немногих привилегиров…
€895,000
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Пентхаус 3 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Этот роскошный дуплекс-пентхаус расположен в популярном жилом районе Канн Калифорнии, недале…
€3,90 млн
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Пентхаус 3 спальни в Ницца, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 231 м²
В крыле Голубой Птицы исторического и величественного Пале Метерлинк, этот лофт 213 м ² имее…
€4,30 млн
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Пентхаус 4 спальни в Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Пентхаус 4 спальни
Saint-Etienne-de-Tinee, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Это роскошное горное шале в Ауроне расположено в Южных Альпах на высоте 1600 м. Летом вы мож…
€1,28 млн
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Пентхаус 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Пентхаус 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Le Cannet расположен в самом сердце семи холмов, окружающих Канны. Тихий район с шумным цент…
€990,000
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Пентхаус 3 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Это красиво спроектированное новое здание в эксклюзивной архитектуре можно найти в Антибе, в…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Метрополия Франции, Франция

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