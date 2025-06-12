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Квартиры в Ла Рошеле, Франция

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294 объекта найдено
Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
| Студия
$224,243
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$255,262
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Квартира 3 спальни в Nieul sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$365,961
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$181,330
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
| Апартаменты
$172,565
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 11 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$166,533
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 13 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$121,171
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$144,108
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$291,493
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$297,160
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Квартира 2 спальни в Nieul sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$257,254
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
| Студия
$180,419
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Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$449,625
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Квартира 3 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 3 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$396,125
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$144,108
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$191,233
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Студия 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Студия 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
| Студия
$193,509
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
| Апартаменты
$216,085
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$157,426
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$266,739
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Квартира 4 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 4 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$451,455
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
На полпути между Нантом и Бордо, Ла-Рошель находится в исключительном месте с видом на океан…
$289,160
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Квартира 4 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 4 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$433,499
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Квартира 3 спальни в Nieul sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Nieul sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Жилплощадь находится недалеко от Ла-Рошели (10 минут на машине), поэтому идеально подходит д…
$352,870
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$181,330
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$241,318
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 12 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$170,231
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Квартира 2 спальни в Ла Рошель, Франция
Квартира 2 спальни
Ла Рошель, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Откройте для себя нашу новую жилплощадь, идеально расположенную примерно в десяти минутах ез…
$337,503
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$183,720
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Квартира 1 спальня в Ла Рошель, Франция
Квартира 1 спальня
Ла Рошель, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$183,720
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Параметры недвижимости в Ла Рошеле, Франция

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