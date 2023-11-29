Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Auvergne-Rhone-Alpes
  5. Квартиры

Квартиры в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

Квартира В архив
Очистить
137 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€274,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€286,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€283,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€290,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€287,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€278,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€292,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€271,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€349,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€319,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€313,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€330,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 4 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€318,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€296,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 3 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€284,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Saint-Priest, Франция
Квартира 1 комната
Saint-Priest, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€166,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€232,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€208,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Saint-Genis-Pouilly, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Genis-Pouilly, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Откройте для себя наш новый роскошный комплекс ""LE MAGNI…
€312,500
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€242,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€282,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€243,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 2 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€217,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€270,000
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Lyon, Франция
Квартира 4 комнаты
Lyon, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023Жизнь в сердце динамичного города Вийорбанн - космополитич…
€488,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Lyon, Франция
Квартира 5 комнат
Lyon, Франция
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Новая резиденция в самом сердце популярного района Монша…
€1,30 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€296,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 5 комнат
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 5
Площадь 103 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€507,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Ars-sur-Formans, Франция
Квартира 3 комнаты
Ars-sur-Formans, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024  НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ В ТРЕВУ   В самом сердце города Треву, …
€267,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Saint-Priest, Франция
Квартира 2 комнаты
Saint-Priest, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024Откройте для себя наш новый эмблематический жилой проект, …
€223,500
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Auvergne-Rhone-Alpes, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти