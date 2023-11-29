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Квартиры в Grasse, Франция

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386 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Вильнёв-Лубе, Франция
Квартира 4 комнаты
Вильнёв-Лубе, Франция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Апартаменты с роскошным видом на море в знаменитом комплексе Marina Baie des Anges. Апартаме…
€1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Канны, Франция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Канны, Франция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
€239,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом в Канны, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с интернетом
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция Современный ж…
€352,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Прекрасная трехкомнатная квартира площадью 62,63 м2, расположенная в одной из самых красивых…
€630,000
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
ЕДИНСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ - В Каннах, элегантная квартира на продажу расположена на 6-м этаже нед…
€3,20 млн
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Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам одну из самых кр…
€1,58 млн
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 90 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в престижной рез…
€3,38 млн
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Квартира 5 спален в Ле-Канне, Франция
Квартира 5 спален
Ле-Канне, Франция
Количество спален 5
Площадь 336 м²
Эти триплексные апартаменты площадью 336 кв. М с закрытым и безопасным видом на Каннский зал…
€1,85 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Исключительный пентхаус с жилой площадью около 170 м ² в роскошной резиденции в самом центре…
€3,15 млн
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 147 м²
Так же, как вилла, для очень красивой двухуровневой квартиры 170м2 ( 140м2 Carrez ), на откр…
€1,16 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Красивая квартира полностью отремонтирована с исключительными материалами. Эта вилла на крыш…
€1,79 млн
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Квартира 5 спален в Канны, Франция
Квартира 5 спален
Канны, Франция
Количество спален 5
Площадь 199 м²
Superb apartment-villa in a charming building ideally located in a calm area near the city c…
€2,70 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Красивая 5-комнатная квартира в роскошной резиденции с жилой площадью около 220 м ². В этих …
€3,49 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Расположенные на знаменитой улице Антиб, в нескольких шагах от Дворца Конгрессов, мы предлаг…
€889,000
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 186 м²
CANNES OXFORD : Расположен в престижном районе Оксфорда, недалеко от центра города и пляже…
€1,99 млн
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
REF: 062022-002. Красиво отремонтированная 2-комнатная квартира площадью 75 м2 с прекрасным …
€2,49 млн
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в жилом районе п…
€1,15 млн
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Квартира 4 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 4 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Исключительный пентхаус, полностью отремонтированный, с частным бассейном на террасе на том …
€3,19 млн
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Квартира 6 спален в Канны, Франция
Квартира 6 спален
Канны, Франция
Количество спален 6
Площадь 248 м²
Большая квартира ок. 248 кв.м. расположен на бульваре Круазетт, большая терраса и частный са…
€3,20 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Расположен на последнем этаже, двухуровневая квартира 160 м2 с исключительным видом на море …
€2,50 млн
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Пентхаус 2 спальни в Канны, Франция
Пентхаус 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Эти апартаменты с 2 балконами, доступные для продажи в Каннах, порадуют вас своим прекрасным…
€1,79 млн
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Квартира 3 спальни в Теуль-сюр-Мер, Франция
Квартира 3 спальни
Теуль-сюр-Мер, Франция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
В известном и безопасном районе, роскошная квартира около 180м2 предлагает из всех комнат и …
€1,95 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Единственный агент. Красивая отремонтированная 4-комнатная квартира с панорамным видом на мо…
€1,89 млн
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Квартира 2 спальни в Канны, Франция
Квартира 2 спальни
Канны, Франция
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Идеально расположенный в самом сердце Круазетт, в нескольких шагах от Дворца фестивалей в но…
€4,26 млн
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Квартира 4 спальни в Канны, Франция
Квартира 4 спальни
Канны, Франция
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Эти исключительные апартаменты находятся в самой престижной резиденции на набережной Круазет…
€11,13 млн
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Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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