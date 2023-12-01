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Квартиры в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 3 комнаты
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Новая резиденция  в Сен-Лоран-дю-Вар предлагает квартиры от 2 до 4-х комнатных. С просторным…
€297,000
в месяц
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Аталанта
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 6
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе, Сен-Лоран-дю-Вар, Лазурный Берег, Франция…
€425,000
в месяц
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