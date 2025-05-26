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Квартиры в Бургундии — Франше-Конте, Франция

однокомнатные
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239 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$326,339
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$121,092
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$260,989
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$157,657
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$115,394
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Квартира 5 спален в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 спален
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 5
Площадь 97 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$536,794
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$120,143
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Квартира 4 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
| Апартаменты
$340,767
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$254,151
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$115,394
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$225,659
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Квартира 5 спален в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 спален
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 5
Площадь 94 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$386,355
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
| Апартаменты
$257,570
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$257,570
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$220,340
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Дижон сочетает в себе туризм и идеальные условия для жизни. Эта жилплощадь расположена в цен…
$323,102
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$377,887
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 1
Дижон сочетает в себе туризм и идеальные условия для жизни. Эта жилплощадь расположена в цен…
$406,869
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$231,736
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$295,180
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$291,966
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$119,192
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$120,143
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$305,437
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Квартира 1 спальня в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 спальня
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$117,293
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
В самом центре региона Бургундия-Франш-Конте, в 30 минутах от городов Дижон и Бизонтин и в 2…
$277,423
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Приходите и откройте для себя нашу новую жилплощадь, состоящую из двухуровневых апартаментов…
$283,783
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$234,776
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Квартира 3 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$289,481
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Квартира 2 спальни в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 спальни
Метрополия Франции, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$245,033
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Параметры недвижимости в Бургундии — Франше-Конте, Франция

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