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Квартиры в Нормандия, Франция

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76 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Caen, Франция
Квартира 2 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€200,000
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Квартира 3 комнаты в Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€253,000
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€241,000
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Квартира 3 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€210,000
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Квартира 3 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 3 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€334,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€165,000
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Квартира 5 комнат в Гавр, Франция
Квартира 5 комнат
Гавр, Франция
Комнаты 5
Площадь 115 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€648,000
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Квартира 2 комнаты в Гавр, Франция
Квартира 2 комнаты
Гавр, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Город продолжает трансформироваться, в двух шагах от авен…
€214,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€149,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€171,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€157,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€155,000
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Квартира 2 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 2 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€161,000
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Квартира 3 комнаты в Туркуэн, Франция
Квартира 3 комнаты
Туркуэн, Франция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Расположенный вдоль приятного парка и в самом сердце нов…
€206,000
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Квартира 1 комната в Рубе, Франция
Квартира 1 комната
Рубе, Франция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€153,000
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Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€228,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022Расположенный в новом жилом районе, Le RUBIX сочетает в се…
€245,000
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Квартира 4 комнаты с двором, с охраной в Туркуэн, Франция
Квартира 4 комнаты с двором, с охраной
Туркуэн, Франция
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  ОТКРОЙТЕ 3D-МОДЕЛЬ ЗДЕСЬ Расположенный вдоль приятного п…
€230,000
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Квартира 3 комнаты в Рубе, Франция
Квартира 3 комнаты
Рубе, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Бронируйте онлайн с дематериализованным контрактом и депо…
€258,000
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€217,000
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€219,000
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€219,000
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Квартира 2 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 2 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€217,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€281,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€293,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€288,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€288,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€286,000
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Квартира 4 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 4 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€421,000
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Квартира 3 комнаты в Лилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2024  Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€284,000
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Параметры недвижимости в Нормандия, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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