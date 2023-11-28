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Квартиры в Тулуза, Франция

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127 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€320,000
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Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€378,100
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023 Предварительный просмотр новой резиденции ICADE в Тулузе!…
€243,300
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Квартира 4 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 4 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Небольшая резиденция в центре города Турнефой. Будьте пер…
€419,000
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Квартира 5 комнат в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 5
Площадь 96 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  La Canopée, новый образ жизни! В Тулузе откройте для себ…
€449,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€240,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€227,000
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Квартира 5 комнат в Метрополия Франции, Франция
Квартира 5 комнат
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 5
Площадь 134 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€785,300
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 Резиденция MOSAÏC предлагает 135 домов, разделенных на 7 …
€244,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023 ВАША НОВАЯ РОСКОШНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ У ПОДНОЖИЯ СТАНЦИИ МЕТРО …
€315,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 63 м²
Symphonie Programme immobilier neuf d'exception. Nouvelle réalisation au coeur de la Roserai…
€264,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 65 м²
Urban Garden Urban Garden ou The place to be Green ! Programme immobilier neuf dans le centr…
€257,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 62 м²
Toscani LA RÉSIDENCE TOSCANI EST UNE RÉSIDENCE COMPOSÉE D'APPARTEMENTS NEUFS ALLANT DU T2 AU…
€245,000
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Квартира в Метрополия Франции, Франция
Квартира
Метрополия Франции, Франция
Площадь 62 м²
Toscani LA RÉSIDENCE TOSCANI EST UNE RÉSIDENCE COMPOSÉE D'APPARTEMENTS NEUFS ALLANT DU T2 AU…
€238,000
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Квартира 1 комната в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 комната
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 1
Площадь 43 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€220,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€265,800
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€289,000
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Квартира 1 комната в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 комната
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€240,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€285,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
La Cavalière Ouvrant sur la célèbre place du Capitole en moins de 10 minutes, la route de Sa…
€260,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 64 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€286,000
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Квартира 2 комнаты с патио в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты с патио
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Villa Celosa Villa Celosa c'est un jardin en ville, une petite résidence intimiste dans Toul…
€297,500
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€275,000
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Квартира 1 комната в Метрополия Франции, Франция
Квартира 1 комната
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 1
Площадь 43 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€225,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 57 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€280,000
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Квартира 2 комнаты с патио в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты с патио
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Villa Celosa Villa Celosa c'est un jardin en ville, une petite résidence intimiste dans Toul…
€375,000
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Квартира 2 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 2
Площадь 74 м²
OMBELLE La résidence OMBELLE se veut être une résidence intimiste de 19 logements seulement …
€330,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 89 м²
La Cavalière Ouvrant sur la célèbre place du Capitole en moins de 10 minutes, la route de Sa…
€420,000
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Квартира 3 комнаты в Метрополия Франции, Франция
Квартира 3 комнаты
Метрополия Франции, Франция
Комнаты 3
Площадь 84 м²
La Cavalière Ouvrant sur la célèbre place du Capitole en moins de 10 minutes, la route de Sa…
€276,900
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Параметры недвижимости в Тулуза, Франция

с видом на море
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