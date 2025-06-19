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Квартиры в Страсбурге, Франция

Hoenheim
83
Schiltigheim
4
Bischheim
3
Квартира Удалить
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591 объект найдено
Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$281,186
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
| Апартаменты
$205,533
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
| Апартаменты
$322,111
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$272,859
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$352,067
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$276,312
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$207,970
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$197,714
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
| Апартаменты
$343,638
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$231,936
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$206,650
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
| Апартаменты
$198,221
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$203,096
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$271,641
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$201,979
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$203,096
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$287,177
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$275,195
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$302,817
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$293,168
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$227,163
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$199,541
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$219,953
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
| Апартаменты
$294,387
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$299,161
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$258,338
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Квартира 4 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 4 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$330,437
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$199,541
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Квартира 2 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 2 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$270,320
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Квартира 3 спальни в Hoenheim, Франция
Квартира 3 спальни
Hoenheim, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$296,824
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