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Квартиры в New Aquitaine, Франция

трехкомнатные
3
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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€345,700
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€360,200
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 79 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 здан…
€325,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€385,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Откройте для себя резиденцию LEJARD'IN! 51 квартира в 3 …
€298,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€292,500
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Квартира 2 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 2 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€310,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€365,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€380,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€350,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€372,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€395,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€399,000
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Квартира 5 комнат в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат
Бордо, Франция
Число комнат 5
Площадь 142 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023Бордо Арманьяк Основные проекты развития этого района, раз…
€600,000
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€279,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€284,500
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Квартира 3 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 3 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€289,500
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€369,000
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Квартира 4 комнаты в Бордо, Франция
Квартира 4 комнаты
Бордо, Франция
Число комнат 4
Площадь 88 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Архитектурный облик апартаментов отличается редкой элега…
€379,000
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Квартира 5 комнат с террасой, с гаражом в Бордо, Франция
Квартира 5 комнат с террасой, с гаражом
Бордо, Франция
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Дата сдачи объекта: немедленно  Последние 4-х и 5-ти комнатные дома в полной собственности с…
€431,000
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Квартира с мебелью, в центре города, у моря в Биарриц, Франция
Квартира с мебелью, в центре города, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Исключительные апартаменты рядом с центром Биарриц. Жилая площадь занимает примерно 200 кв. …
€2,23 млн
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Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Биарриц, Франция
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
€2,12 млн
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Квартира с мебелью, с инфраструктурой в Биарриц, Франция
Квартира с мебелью, с инфраструктурой
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Чудесные апартаменты рядом с городом Биарриц. Апартаменты площадью 120 кв. м. включают в себ…
€970,000
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Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города в Биарриц, Франция
Квартира с мебелью, с кондиционером, в центре города
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Прекрасный апартамент расположен в Биаррице, Франция. В апартаменте площадью 99 кв.м  3 спал…
€550,000
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Параметры недвижимости в New Aquitaine, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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