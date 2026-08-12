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Пентхаусы у моря в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
58
Героскипу
21
Chloraka
4
Koinoteta Chloraka
4
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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
C202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 79 м² внутренняя + 19 м² крытая веранда | Общая крытая…
$518,520
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Пентхаус 2 комнаты в Героскипу, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
D202 – 2 спальни | 2 ванные комнаты | 78 м² внутренняя + 19.5 м² крытая веранда | Общая крыт…
$530,042
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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