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Пентхаусы с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр Предлагаются пентхаус…
€670,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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