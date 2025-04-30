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Пентхаусы с садом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
35
Героскипу
9
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Количество этажей 4
Резиденция с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр Предлагаются апартамент…
$916,606
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с террасой
Недорогая
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