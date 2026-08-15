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Дома с видом на горы в муниципалитете Пафос, Кипр

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виллы
149
таунхаусы
15
дуплексы
6
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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