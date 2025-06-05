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Дома с террасой в муниципалитете Пафос, Кипр

виллы
105
таунхаусы
21
дуплексы
4
9 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 332 м²
Olivia Homes — это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши и у…
$556,110
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр Предлагаются виллы с балконами и террас…
$655,379
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
$760,755
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бас…
$864,000
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и террасой на крыше в центре Пафоса, Кипр Предлагается просторная…
$1,79 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются стильные комфортабельные вилл…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются современные виллы …
$722,717
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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