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Дома с бассейном в муниципалитете Пафос, Кипр

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виллы
149
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16 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
В самом центре Пафоса, всего в нескольких минутах от пляжей с голубым флагом, известных куро…
$1,27 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
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Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
В прибрежном анклаве Пафоса - в нескольких шагах от береговой линии и культурных достопримеч…
$1,02 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,00 млн
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Дом 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
🌅 Премиальная вилла в Sea Caves, Пафос — море, скалы и абсолютная приватность 💎 Бунгало 3…
$687,350
НДС
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Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество этажей 2
На залитом солнцем западном побережье Кипра новая коллекция современных вилл предлагает искл…
$1,27 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,03 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе EVO Homes, район Кония, Пафос. Современный прое…
$703,608
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 355 м²
Продается: элегантная вилла с тремя спальнями в Premier Residences — идеальное сочетание про…
$539,807
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Продается вилла Almond Tree с 4 спальнями в центре Пафоса. Современный проект от надежног…
$1,35 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Продается: элегантная вилла с тремя спальнями в Premier Residences — идеальное сочетание про…
$563,276
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе EVO Homes, район Кония, Пафос. Современный прое…
$679,958
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Продается эксклюзивная вилла с 4 спальнями в комплексе Davanti Mare, Пафос. Эта современн…
$1,59 млн
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Дом в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом
муниципалитет Пафос, Кипр
Представьте себе тихий уголок Пафоса, превращенный в уединенную жилую гавань - десять продум…
$1,38 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Представляем комплекс Гармони Резиденсес 2 - изысканный анклав из 12 роскошных вилл, располо…
$800,320
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Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 332 м²
Olivia Homes — это эксклюзивные виллы на Кипре, предлагающие идеальное сочетание роскоши и у…
$556,110
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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с террасой
с видом на горы
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