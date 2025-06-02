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Дуплексы в муниципалитете Пафос, Кипр

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Этаж 9/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,56 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Этаж 11/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,52 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Этаж 13/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,65 млн
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Дуплекс 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дуплекс 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Этаж 9/16
Это первый и единственный комплекс в Пафосе с высотными зданиями, расположенный на первой ли…
$4,52 млн
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

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