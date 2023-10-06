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Дома с видом на море в Пафос, Кипр

виллы
147
таунхаусы
9
400 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,30 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€895,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 6 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,85 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,06 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€599,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€410,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 142 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€355,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€2,15 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,45 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€659,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€330,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море в Пафос, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
€3,00 млн
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 370 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€2,00 млн
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 7 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 693 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€970,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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