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Дома около гольф-клуба в муниципалитете Пафос, Кипр

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5 объектов найдено
Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 282 м²
Merriarte Villas сочетают элегантность и функциональность, предлагая современный комфорт и с…
$691,704
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Annierte Villas расположены в уникальном месте рядом с общественным парком и в пешей доступн…
$453,386
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Площадь 428 м²
Samirio Villas Cyprus расположены в самом сердце города Пафос, на просторных участках в прес…
$1,49 млн
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Sylvan Seraph это великолепная вилла с 3 спальнями и открытой планировкой, расположенная в ц…
$616,140
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Liliarte Villas предлагают просторные интерьеры и частный бассейн на большом участке. Высоко…
$947,461
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Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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