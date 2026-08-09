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Квартиры у моря в Никосии, Кипр

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Строволос
356
муниципалитет Никосия
295
Лакатамия
228
Лация
82
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Типы недвижимости в Никосии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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