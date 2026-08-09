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Квартиры с бассейном в Никосии, Кипр

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Строволос
356
муниципалитет Никосия
295
Лакатамия
228
Лация
82
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56 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продаётся просторная 3‑спальная квартира в Cape Town Lofts, предлагающая редкое сочетание эл…
$730,758
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Квартира 1 спальня в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся: современная 1-спальная квартира в Cape Town Lofts, предлагающая идеальное сочетан…
$318,017
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
$615,117
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - Провинция Лимассол, с 101 кв.м. крытые …
$716,397
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province,…
$490,484
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
$277,124
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
$199,019
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Комната 3 комнаты в Акаки, Кипр
Комната 3 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 137 кв.м.…
$218,616
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - Провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$504,762
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3. Этаж…
$216,751
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Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
$523,530
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 143 м²
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
$723,180
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
$199,019
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Квартира 1 комната в Като Дефтера, Кипр
Квартира 1 комната
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 1
Площадь 72 м²
One bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 60 sq.m. covered inte…
$246,243
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$227,962
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Комната 3 комнаты в Никосия, Кипр
Комната 3 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
$474,921
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 101 кв.м.м…
$782,930
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 90 sq.m. covered inte…
$390,385
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
$643,324
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 147 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 131 sq.m. covered i…
$510,504
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Three bedroom under constructon house for sale in Xylofagou - Larnaca province. The house co…
$255,252
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв. кр…
$841,944
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 79 м²
New two bedroom apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, on the first floor of …
$139,977
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$220,217
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Продается двухкомнатная квартира в Капапри - провинция Фамагуста. Квартира состоит из 65 т.к…
$164,973
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 140 м²
$498,045
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Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
$262,259
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Квартира 2 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Никосия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 114 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
$393,288
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Типы недвижимости в Никосии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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