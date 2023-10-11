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Квартиры с бассейном в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением в Geri, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с водоснабжением
Geri, Кипр
Комнаты 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
€280,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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