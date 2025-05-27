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Квартиры с садом в Никосии, Кипр

Строволос
311
муниципалитет Никосия
271
Лакатамия
206
Лация
72
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145 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 98 м²
For sale under construction two bedroom penthouse apartment in Strovolos - Nicosia province,…
$154,240
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Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
$227,962
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Комната 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
detached two-bedroom ground floor house in Kokkines - Larnaca province, with 110 sq.m in 170…
$134,338
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Mesa Geitoni…
$290,287
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Лакатамии - провинции Никосия, площадью 1…
$222,929
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Zakaki - Limassol provin…
$323,406
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Квартира 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошная квартира в пентхаусе с тремя спальнями на продажу с садом на крыше в Пантеоне - пр…
$779,871
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$155,153
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается отдельная трехкомнатная квартира в провинции Клерус - Никосия, в тихом тихом район…
$220,576
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Комната 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Latsia - Nicosia province, wit…
$285,282
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
$325,946
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Квартира 2 комнаты в Като Дефтера, Кипр
Квартира 2 комнаты
Като Дефтера, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 144 м²
Three bedroom under constructon house for sale in Xylofagou - Larnaca province. The house co…
$255,252
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Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
$270,488
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 162 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - Никосийская провинция, на втором этаже трехэ…
$233,847
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Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Under construction one bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$120,407
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
$333,539
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 кв.м. крытое внутрен…
$169,972
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Квартира 3 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 133 м²
For sale under construction three bedrooms apartment in Kato Polemidia - Limassol province, …
$300,296
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Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Nestled in the vibrant Engomi district, this outstanding project is situated in an area stee…
$398,493
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Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 76 т.м. крытый интерьер…
$154,974
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
$274,954
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Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Exclusive three bedroom apartment situated in Mont Parnasse Hill with unobstructed view of t…
$534,013
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3-м. Эт…
$232,961
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 92 м²
Продается в стадии строительства квартира с двумя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
$219,963
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Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Число комнат 4
Площадь 290 м²
Продается большая квартира с четырьмя спальнями в дуплексе в районе Криселеуса в провинции С…
$254,958
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Квартира 2 комнаты в Акаки, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акаки, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Роскошная двухкомнатная квартира в пентхаусе на продажу в стадии строительства в провинции А…
$235,232
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Комната 3 комнаты в Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Комната 3 комнаты
Агис Константинос каи Эленис, Кипр
Число комнат 3
Площадь 167 м²
Современный независимый дом с тремя спальнями на продажу в Агиос Тримитиас - провинция Никос…
$232,837
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Типы недвижимости в Никосии

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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