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Офисы в Spilia, Кипр

1 объект найдено
Офис 122 м² в Спилия, Кипр
Офис 122 м²
Спилия, Кипр
Площадь 122 м²
Этаж 3
Полностью отремонтированные интерьеры сверху вниз с современным дизайном. Обустроенный и обо…
$273,511
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