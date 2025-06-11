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Инвестиционная недвижимость в Yeri, Кипр

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Инвестиционная 600 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Yeri, Кипр
Площадь 600 м²
Residential building is now available for sale in Geri Area close to all amenities. The ass…
Цена по запросу
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Инвестиционная 945 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 945 м²
Yeri, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 945 м²
A 3-bedroom house and a building consisting of one 2-bed apartment, six 1-bed apartments, an…
$1,94 млн
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Инвестиционная 1 069 м² в Yeri, Кипр
Инвестиционная 1 069 м²
Yeri, Кипр
Площадь 1 069 м²
An incomplete three-storey residential building located  in Geri, Nicosia. The building com…
$998,277
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