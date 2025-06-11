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Инвестиционная недвижимость в Aglangia, Кипр

коммерческая недвижимость
13
офисы
4
магазины
4
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Investment offering. For sale is a complete building (with cleared title deeds) with immedia…
$1,37 млн
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Инвестиционная 1 204 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 204 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 204 м²
A two storey mixed-use building in Aglantzia. It owns a prime location with high visibility …
$2,74 млн
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Инвестиционная 2 550 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 550 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 550 м²
Attractive investment opportunity! The student residence project is a four-story modern buil…
$5,43 млн
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Инвестиционная 600 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 600 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Investment offering. For sale is a complete building (with cleared title deeds) with immedia…
$1,54 млн
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