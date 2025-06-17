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Инвестиционная недвижимость в Dali, Кипр

коммерческая недвижимость
17
склады
11
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная 340 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 340 м²
Дали, Кипр
Площадь 340 м²
Commercial building in Dali Municipality close to all amenities and services. It enjoys exce…
$681,139
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Инвестиционная 702 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 702 м²
Дали, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 702 м²
Три незавершенных дома и участок под делением в Дали, Никосия. Дома имеют внутреннюю площадь…
$765,214
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Инвестиционная 740 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 740 м²
Дали, Кипр
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Две пары полуотдельных неполных трехкомнатных домов в Дали, Никосия. Каждый дом имеет площад…
$679,556
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Инвестиционная 254 м² в Дали, Кипр
Инвестиционная 254 м²
Дали, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 254 м²
Три квартиры на первом этаже в Дали, Никосия. Он состоит из двух трехкомнатных квартир и одн…
$413,444
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