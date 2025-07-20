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Инвестиционная недвижимость в муниципалитете Никосия, Кипр

Никосия
20
Инвестиционная Удалить
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32 объекта найдено
Инвестиционная 877 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 877 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 46
Площадь 877 м²
Six storey building located in Agioi Omologites area close to many  services and amenities s…
$980,840
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Инвестиционная 1 222 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 222 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 222 м²
Introducing an unparalleled opportunity to own a piece of sophistication in the vibrant hear…
$2,72 млн
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Инвестиционная 500 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 500 м²
Никосия, Кипр
Площадь 500 м²
Двухэтажный дом с бассейном, а также ресторан в деревне Палехори Орейни в Никосийском районе…
$411,160
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Инвестиционная 2 130 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 130 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 130 м²
Здание смешанного назначения в квартале Agioi Omologites в муниципалитете Никосии. Здание со…
$4,91 млн
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Инвестиционная 2 245 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 245 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 245 м²
This building Located on the highest visibility street of the capital. This building is desi…
Цена по запросу
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Инвестиционная 559 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 559 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Здание смешанного назначения в Agioi Omologites. Он построен в пределах земельной площади 72…
$1,03 млн
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Инвестиционная 853 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 853 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 853 м²
Четырехэтажное здание смешанного использования с подвалом в Агиои Омологитес, Никосия. Здани…
$1,44 млн
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Инвестиционная 3 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 400 м²
Commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosia …
$9,26 млн
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Инвестиционная 393 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 393 м²
Никосия, Кипр
Площадь 393 м²
This building is located in Onasagorou Streets in city center, this main commercial street h…
$523,115
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Инвестиционная 358 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 358 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 358 м²
3-этажное здание доступно для продажи в Каймакли. Первый этаж состоит из 3 спален, 1 ванной …
$571,055
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Инвестиционная 3 293 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 293 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 293 м²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$16,35 млн
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Инвестиционная 10 000 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 10 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 10 000 м²
High-End Office Tower for Sale in Cyprus Capital's Bussines centre! Situated near all head o…
$30,49 млн
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Инвестиционная 300 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 300 м²
Никосия, Кипр
Площадь 300 м²
Must be seen!! This traditional stone building was recently fully renovated and has an area…
$1,66 млн
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Инвестиционная 2 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 400 м²
This excellent building is a great opportunity located in the old city very near the new Pla…
$4,14 млн
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Инвестиционная 110 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 110 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Двухкомнатный пентхаус в Акрополи доступен для продажи. Квартира расположена в фантастическо…
$228,422
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Инвестиционная 690 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 690 м²
Никосия, Кипр
Количество спален 26
Кол-во ванных комнат 24
Площадь 690 м²
Целое здание с 26 студиями для продажи в Паллуриотисса - Агланция недалеко от Университета К…
$1,71 млн
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Инвестиционная 1 417 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 417 м²
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 417 м²
Недвижимость находится в квартале Калимакли. Двухэтажное здание было возведено 52 года назад…
$2,17 млн
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Инвестиционная 2 754 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 754 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 754 м²
The commercial building  located into Nicosia City Center. The subject area is mainly chara…
$14,77 млн
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Инвестиционная 4 615 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 4 615 м²
Никосия, Кипр
Площадь 4 615 м²
The building is in a good condition, located in the center of Nicosia, it consists of two le…
$6,65 млн
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Инвестиционная 996 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 996 м²
Никосия, Кипр
Площадь 996 м²
In the heart of the capital's business center, a contemporary office complex tailored for pr…
$4,44 млн
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Инвестиционная 1 000 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 000 м²
This office building with unique architecture located in the centre of Nicosia a very busy w…
$1,63 млн
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Инвестиционная 1 786 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 786 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 786 м²
Commercial building located  in Nicosia’s Centre. The property consists of three levels, a …
$2,72 млн
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Инвестиционная 3 400 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 3 400 м²
Никосия, Кипр
Площадь 3 400 м²
A commercial building and a vacant plot, located in a unique and central location  of Nicosi…
$8,17 млн
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Инвестиционная 6 486 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 6 486 м²
Никосия, Кипр
Площадь 6 486 м²
A 15-storey building with 2 basements is now available for sale in City center. The design …
Цена по запросу
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Инвестиционная 390 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 390 м²
Никосия, Кипр
Площадь 390 м²
This  is a mixed-use building within Nicosia’s old city walls. The property has a total are…
$316,048
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Инвестиционная 2 200 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 200 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 200 м²
Five-storey Building is now available for sale in Nicosia City center! Walking distance from…
$5,99 млн
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Инвестиционная 1 516 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 516 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 516 м²
This new structure comprises five levels and three basements. On the ground floor, we have p…
$4,38 млн
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Инвестиционная 192 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 192 м²
Никосия, Кипр
Площадь 192 м²
This property is a mixed-use building located within Nicosia’s old city walls. The building…
$232,132
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Инвестиционная 1 557 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 1 557 м²
Никосия, Кипр
Площадь 1 557 м²
The building consists of seven levels and two basements. On the ground floor we have designe…
$7,50 млн
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Инвестиционная 2 329 м² в Никосия, Кипр
Инвестиционная 2 329 м²
Никосия, Кипр
Площадь 2 329 м²
Investment opportunity in the capital of Nicosia. A residential building  in the heart of N…
$3,27 млн
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Типы недвижимости в муниципалитете Никосия

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