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Инвестиционная недвижимость в Лации, Кипр

коммерческая недвижимость
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склады
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Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Лация, Кипр
Инвестиционная
Лация, Кипр
Beautiful plots in a quite area of Latsia where the building density is low. suitable for t…
$155,229
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Инвестиционная 1 200 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 200 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 200 м²
An incomplete building located  in Latsia area with built area of 1,200 sqm and land area of…
$964,493
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Инвестиционная 1 620 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 1 620 м²
Лация, Кипр
Площадь 1 620 м²
This modern building is available for sale and located in a coomercial road of Latsia area c…
$3,21 млн
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Инвестиционная 314 м² в Лация, Кипр
Инвестиционная 314 м²
Лация, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Имущество касается двух незавершенных мезонетов и четырех свободных участков. Мезонеты двухэ…
$913,688
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