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Инвестиционная недвижимость в Строволосе, Кипр

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Инвестиционная Удалить
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32 объекта найдено
Инвестиционная 5 200 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 5 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 5 200 м²
Большой имущественный комплекс! Продажа и аренда с известной компанией на Кипре Более 40 лет…
$14,33 млн
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Инвестиционная в Строволос, Кипр
Инвестиционная
Строволос, Кипр
This is a prime location land located in Strovolos near Nuevo Campo with easy access to the …
$2,07 млн
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Инвестиционная 4 010 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 4 010 м²
Строволос, Кипр
Площадь 4 010 м²
Commercial Building at the entrance of Nicosia with easy access to the motorway 50’ from Lim…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 085 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 085 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 085 м²
This is a unique opportunity for those who dealing in Medical Services. Private small Health…
Цена по запросу
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Инвестиционная 715 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 715 м²
Строволос, Кипр
Площадь 715 м²
Commercial building in an excellent location in Strovolos, which is considered one of the bu…
$2,02 млн
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Инвестиционная 969 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 969 м²
Строволос, Кипр
Площадь 969 м²
An impressive asset of  five-storey building located in a prime position close to all amenit…
$3,27 млн
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Инвестиционная 1 600 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 600 м²
Строволос, Кипр
Количество спален 35
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 1 600 м²
Residential building in Engomi walking distance to the University. The Building has a Gym, …
$7,08 млн
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Инвестиционная 2 063 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 063 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 063 м²
Luxurious Building located in Strovolos Area close to all amenities and services. Type:    …
Цена по запросу
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Инвестиционная 2 300 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 300 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 300 м²
This building is located in the most commercial road of Nicosia close to all amenities like …
$7,03 млн
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Инвестиционная 337 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 337 м²
Строволос, Кипр
Площадь 337 м²
In the tallest building of Nicosia a Whole floor is now available for Sale with 3A tenant. …
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 000 м²
Строволос, Кипр
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 000 м²
Residential building located in Strovolos, near the European University of Nicosia. A super…
$3,81 млн
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Инвестиционная 601 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 601 м²
Строволос, Кипр
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 601 м²
Modern Residential Building For Sale in Strovolos areas. Prime location, within walking dist…
$2,07 млн
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Инвестиционная 1 159 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 159 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 159 м²
This building is located near the presidential palace and all the financial organizations in…
$3,15 млн
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Инвестиционная 30 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 30 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 30 000 м²
A large area of 30,000sqm Land in Strovolos area near all amenities. The Land is 5 minutes …
$7,76 млн
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Инвестиционная 1 423 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 423 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 423 м²
This commercial building Offices is located in one of the most privileged area of Nicosia in…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 133 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 133 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 133 м²
Это роскошное коммерческое здание занимает видное и привлекательное положение и пользуется в…
$3,31 млн
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Инвестиционная 1 820 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 820 м²
Строволос, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 820 м²
Здание смешанного использования в Строволосе, Никосия. Он имеет площадь 1820 кв.м. и включае…
$1,64 млн
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Инвестиционная 1 830 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 830 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 830 м²
A three-storey commercial building located in Strovolos. The building has a basement with a…
$1,50 млн
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Инвестиционная 1 300 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 300 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 300 м²
High grade commercial building Located on one of the most important commercial streets of th…
Цена по запросу
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Инвестиционная 438 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 438 м²
Строволос, Кипр
Площадь 438 м²
Commercial building located in Akropoli area close to many  services and amenities such as s…
$1,20 млн
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Инвестиционная 2 428 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 428 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 428 м²
A six-floor commercial building located on a prime commercial road of Strovolos providing ex…
$3,60 млн
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Инвестиционная 2 200 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 2 200 м²
Строволос, Кипр
Площадь 2 200 м²
Embark on the Future with 2200 sqm of Lavish Office Space! Standout Features: Cutting-Edge…
$14,17 млн
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Инвестиционная 1 008 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 008 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 008 м²
Description •The property is a free standing office building with a total area of 1008m², l…
$1,63 млн
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Инвестиционная 965 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 965 м²
Строволос, Кипр
Площадь 965 м²
A four-storey, mixed-use building located in Strovolos area,  one of the main busiest commer…
$1,08 млн
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Инвестиционная 5 280 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 5 280 м²
Строволос, Кипр
Площадь 5 280 м²
This  8 level office business building  is for sale with  5280m2 of office space over 8 floo…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 402 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 402 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 402 м²
Six Story Building is now available for SALE in a Prime location of Strovolos  area. • Unde…
$2,29 млн
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Инвестиционная 605 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 605 м²
Строволос, Кипр
Площадь 605 м²
This commercial building located in Strovolos area close to all amenities. The property con…
$1,39 млн
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Инвестиционная 18 000 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 18 000 м²
Строволос, Кипр
Площадь 18 000 м²
This strategically located building is close proximity to the roundabout junction at the ent…
$38,14 млн
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Инвестиционная 576 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 576 м²
Строволос, Кипр
Площадь 576 м²
This Residential building located in Strovolos area close to all amenities. Each floor cons…
$2,18 млн
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Инвестиционная 1 065 м² в Строволос, Кипр
Инвестиционная 1 065 м²
Строволос, Кипр
Площадь 1 065 м²
A commercial building located in Strovolos area and ten-minute drive to the city center and …
Цена по запросу
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