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Дома с бассейном в Koinoteta Chloraka, Кипр

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Chloraka
242
12 объектов найдено
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 504 м²
Продается: просторная вилла с пятью спальнями в комплексе The Gallery, Пафос — идеально для …
$1,83 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 400 м²
Продается: просторная вилла с пятью спальнями в комплексе The Gallery, Пафос — идеально для …
$2,46 млн
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Дом в Chloraka, Кипр
Дом
Chloraka, Кипр
Расположенная в востребованном прибрежном районе Хлорака, эта эксклюзивная коллекция роскошн…
$1,04 млн
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Дом в Chloraka, Кипр
Дом
Chloraka, Кипр
В тихом прибрежном месте, где горизонт встречается с бирюзовыми водами Средиземного моря, со…
$1,07 млн
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John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Дом 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Дом 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Редкая возможность стать владельцем одной из последних свободных вилл в популярном приморско…
$784,579
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе LIBRA, эксклюзивное закрыто…
$516,337
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продается эксклюзивная вилла с 4 спальнями в Хлораке. Эта современная вилла на холме соче…
$1,20 млн
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
$449,925
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia Τhekla - Famagusta…
$466,922
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$921,233
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Olivia Homes органично сочетает в себе элегантность и практичность,  современный комфорт и э…
$1,19 млн
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Under construction three bedroom two storey luxury villa for sale in Agia hekla - Famagusta …
$468,922
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

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с садом
с террасой
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