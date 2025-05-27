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Дома с террасой в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
201
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном недалеко от пляжа, Хлорака, Кипр Предлагается вилла с бассейном, парковко…
$1,30 млн
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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