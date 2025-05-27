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Дома с садом в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
201
16 объектов найдено
Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
This one-of-a-kind development is distinguished by attractive modern architecture with roomy…
$670,241
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Коттедж 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площа…
$449,925
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
The project is designed to encapsulate the essence of an exclusive world-class community. Co…
$5,01 млн
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
The project is designed to encapsulate the essence of an exclusive world-class community. Co…
$2,72 млн
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
$416,135
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Коттедж 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Площадь 227 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 227 к…
$449,925
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 157 м²
Продается трехкомнатный независимый дом в провинции Пернера - Фамагуста. Дом состоит из 157 …
$449,925
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 148 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площадью…
$415,686
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом с садом на крыше, в Пегея - провинция Пафос, площадью …
$449,925
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Дом 4 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Nestled in one of the most sought-after coastal locations on the island, this property enjoy…
$3,91 млн
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Коттедж 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 205 к…
$440,809
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, пл…
$465,459
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Коттедж 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 161 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Средний район - Лимассол, с 171 м² кры…
$419,930
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 731 м²
Located in one of the most sought-after seafront locations on the island, this property offe…
$3,48 млн
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Дом 5 спален в Chloraka, Кипр
Дом 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 353 м²
This Excellent luxurious private villas is situated at an exceptional town location of the p…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Located in one of the most sought-after seafront locations on the island, this property offe…
$1,55 млн
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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