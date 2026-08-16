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Квартиры у моря в Koinoteta Chloraka, Кипр

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Chloraka
372
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32 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается: Прекрасно отремонтированная отдельно стоящая вилла в востребованном районе Хлорак…
$580,153
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Квартира в Chloraka, Кипр
Квартира
Chloraka, Кипр
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в Хлораке, Пафос. Потрясающий к…
$9,22 млн
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$241,988
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$241,988
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в ваш будущий дом в Хлоракасе! Эта внеплановая квартира предлагает просторн…
$253,511
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Продается просторная строящаяся квартира в желательном районе Хлоракаса. Внутреннее простран…
$536,820
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Эта современная однокомнатная квартира теперь доступна для продажи, предлагая уникальную воз…
$253,511
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Откройте для себя свой будущий дом в этой элегантной внеплановой квартире на продажу в очаро…
$265,034
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Продается потрясающая внеплановая квартира, расположенная в очаровательном районе Хлоракас. …
$499,431
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$253,511
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается потрясающая внеплановая квартира, расположенная в очаровательном районе Хлоракас. …
$368,743
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Для продажи: Эта современная отдельно стоящая вилла готова к ключу и предлагает 160 м2 комфо…
$986,261
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Для продажи: Эта внеплановая квартира в красивом районе Хлоракас предлагает отличную возможн…
$241,988
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Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Для продажи: Эта современная отдельно стоящая вилла готова к ключу и предлагает 160 м2 комфо…
$979,474
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается современная внеплановая квартира в желательном районе Хлоракас. Этот просторный бл…
$357,220
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Эта современная однокомнатная квартира теперь доступна для продажи, предлагая уникальную воз…
$253,511
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Квартира в Chloraka, Кипр
Квартира
Chloraka, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Представляя уникальную инвестиционную возможность в живописной прибрежной деревне Хлорака, в…
$1,73 млн
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается просторная внеплановая квартира в живописном районе Хлоракас. Этот современный бло…
$253,511
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Добро пожаловать в ваш будущий дом в Хлоракасе! Эта внеплановая квартира предлагает просторн…
$253,511
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается современная внеплановая квартира в желательном районе Хлоракас. Этот просторный бл…
$357,220
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Продается просторная строящаяся квартира в желательном районе Хлоракаса. Внутреннее простран…
$535,830
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Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается потрясающая внеплановая квартира, расположенная в очаровательном районе Хлоракас. …
$368,743
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Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Откройте для себя свой будущий дом в этой элегантной внеплановой квартире на продажу в очаро…
$265,034
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Продается потрясающая внеплановая квартира, расположенная в очаровательном районе Хлоракас. …
$499,431
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Для продажи: Эта внеплановая квартира в красивом районе Хлоракас предлагает отличную возможн…
$241,988
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
$451,019
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Квартира 5 комнат в Chloraka, Кипр
Квартира 5 комнат
Chloraka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные виллы с бас…
$1,93 млн
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются современные виллы с …
$642,678
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Квартира 5 комнат в Chloraka, Кипр
Квартира 5 комнат
Chloraka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с пано…
$1,49 млн
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр Предлагаются меблирован…
$728,199
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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