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Квартиры с бассейном в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
138
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2 объекта найдено
Комната 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Комната 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
$449,925
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Квартира 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
$419,930
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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