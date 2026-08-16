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Квартиры с видом на горы в Koinoteta Chloraka, Кипр

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Chloraka
372
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
$451,019
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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