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Квартиры с садом в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
138
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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция в 200 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются современные виллы с …
$642,678
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Комната 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Комната 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
$449,925
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы в спокойном районе, рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы, соче…
$555,736
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Комната 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Комната 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Продается двухквартирный дом с четырьмя спальнями и офис в Энгоми, недалеко от государственн…
$416,135
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
$451,019
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Квартира 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Агиа-Фила…
$445,378
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Квартира 5 комнат в Chloraka, Кипр
Квартира 5 комнат
Chloraka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами, Хлорака, Кипр Предлагаются виллы с пано…
$1,49 млн
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр Предлагаются в…
$608,604
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Квартира 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 7
Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр Резиденция ра…
$218,460
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и видом на море в 660 метрах от пляжа, Хлорака, Кипр Предл…
$668,377
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Квартира 5 комнат в Chloraka, Кипр
Квартира 5 комнат
Chloraka, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные виллы с бас…
$1,93 млн
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Квартира 4 комнаты в Chloraka, Кипр
Квартира 4 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл рядом с побережьем, Хлорака, Кипр Предлагаются меблирован…
$728,199
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Типы недвижимости в Koinoteta Chloraka

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Chloraka, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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