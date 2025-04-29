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Дома с садом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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11 объектов найдено
Дом 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Immerse yourself in the epitome of modern living with this exquisite 4-bedroom villa nestled…
$2,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
$1,29 млн
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Дом 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
This villa is located in Agios Tychonas, a highly sought-after neighborhood with views of th…
$2,84 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Boasting classic Mediterranean architecture, this House embodies the ideal retreat while sea…
$6,10 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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