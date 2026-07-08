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Дома с видом на горы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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виллы
64
таунхаусы
3
дуплексы
5
6 объектов найдено
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Value OneValue One
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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