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Дома с террасой в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

виллы
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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