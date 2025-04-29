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Дома с видом на море в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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3 объекта найдено
Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Τwo assets (Ground & Upper floor) located in a premium area of Agios Tychon, Limassol up to …
$2,07 млн
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Дом 5 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Magnificent 5-bedroom villa on a large plot with a stunning sea view. The villa is part of …
$3,76 млн
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Дом 6 спален в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 6 спален
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 775 м²
Property Overview: Positioned on the top of the hill with magnificent views Project des…
$3,65 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
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