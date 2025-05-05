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Дуплексы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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5 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$735,960
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Этаж 21/24
Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским бризом во вс…
$6,26 млн
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Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/3
Проект тихий склон холма на восточной стороне Лимассола. Его главное расположение на возвыш…
$1,41 млн
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Этаж 24/24
Пол 24/25/26 Дуплекс Апартаменты с четырьмя спальнями продаются с панорамным видом и морским…
$7,05 млн
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Дуплекс 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Здесь вы можете насладиться лучшим из обоих миров - мирным побегом, где звуки природы наполн…
$532,156
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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