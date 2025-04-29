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Квартиры с садом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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16 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
$686,587
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
This apartment is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,04 млн
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр Предлагаются кварт…
$654,339
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Three bedroom under construction penthouse duplex apartment for sale in kolonakiou area - Li…
$1,29 млн
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Квартира 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с садами и террасами рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются элитные…
$694,670
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейнами недалеко от пляжей, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются современные ви…
$1,24 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
This exquisite and tranquil suburban development is situated in the most picturesque areas o…
$795,570
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
This penthouse is part of a stylish complex with two buildings and forty-eight apartments se…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
$434,717
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Квартира 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 701 м²
Количество этажей 5
Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас,…
$3,07 млн
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 27
Новая высотная резиденция с бассейнами в 50 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаютс…
$1,67 млн
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 8
Престижные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с пляжем, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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