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Квартиры с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе в районе Колонакиу - провинция Лимассол, с 170 …
€1,29 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
 
€1,32 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€3,50 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,06 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€990,000
Квартира 1 комната с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
€1,87 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Квартира 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 229 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
€960,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€385,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€4,39 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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