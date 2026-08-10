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Квартиры с бассейном в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Продаётся просторная 3-спальная квартира в Cypress Grove, идеально подходящая для семейного …
$730,758
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся стильная 1-спальная квартира в Cypress Grove, сочетающая комфорт и элегантность в …
$319,412
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Квартира 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/5
Эта стильная 2-комнатная квартира расположена в новом современном здании, которое в настояще…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 8 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 8 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 8
Количество спален 8
Площадь 579 м²
Этаж 18/23
Пентхаус "Император", занимающий целых шесть этажей, является жемчужиной этого знакового про…
$18,49 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 8
Всякая собственность осуществляется с высшими стандардскими финишами:полутвердые паркетные п…
$2,90 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
$1,30 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Three bedroom under construction penthouse duplex apartment for sale in kolonakiou area - Li…
$1,29 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,31 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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