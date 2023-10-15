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Сообщество Святого Тихона
Квартиры
Квартиры с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
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14 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
198 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе в районе Колонакиу - провинция Лимассол, с 170 …
€1,29 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
178 м²
Продается в строящемся пентхаусе с тремя спальнями и садом на крыше в центре города - провин…
€1,30 млн
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Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с кладовой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
190 м²
€1,32 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
240 м²
2/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€3,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
122 м²
1
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
1
80 м²
1
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
2
230 м²
4/1
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
1
100 м²
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
210 м²
1
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
€1,87 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
3
167 м²
3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
5
4
229 м²
1
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй эта…
€960,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
2
1
70 м²
5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
3
351 м²
1
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€4,39 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
212 м²
2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000
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Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
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