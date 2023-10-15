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Квартиры с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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60 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
€5,50 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция на холме с панорамным видом и бассейном, Лимассол, Кипр Предлагаются кварт…
€629,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются просторные элитные апартамен…
€380,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 701 м²
Количество этажей 5
Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас,…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
€660,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1/6
Продается квартира площадью 149 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€1,74 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€340,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€574,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,36 млн
Квартира 1 спальня с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Dream Tower – это не просто апартаменты, это огромный закрытый и охраняемый комплекс с необх…
€675,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом, с крытой парковкой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом, с крытой парковкой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 232 м²
Coralli Shore Habitat - элитный проект в Лимассоле, который расположен в самом величественно…
€880,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€1,78 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 240 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€3,50 млн
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается двух комнатная квартира на 4-ом этаже,на первой линии Средиземного моря в развитом…
€1,25 млн
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 230 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,06 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€990,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 121 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€315,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
€385,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 351 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€4,39 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 168 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€2,40 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 109 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€824,200
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 301 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 301 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€500,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€800,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€700,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,38 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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