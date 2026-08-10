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Квартиры у моря в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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85 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, эта элегантная однокомнатная квартира предл…
$881,104
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$3,07 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Расположенная в эксклюзивном районе Агиос Тихонас, эта изысканная однокомнатная квартира на …
$857,608
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$3,02 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,49 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,52 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,16 млн
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Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,42 млн
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная прямо на набережной в одном из самых престижных прибрежных мест Лимассола, эта…
$6,35 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,41 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,42 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,49 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,67 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,52 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,67 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,86 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,80 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,45 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$3,70 млн
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Квартира 3 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$3,70 млн
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Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,08 млн
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$979,474
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Квартира 1 спальня в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 1 спальня
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$2,94 млн
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Квартира 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$1,38 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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