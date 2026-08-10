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Квартиры с видом на горы в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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19 объектов найдено
Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная прямо на набережной в одном из самых престижных прибрежных мест Лимассола, эта…
$6,35 млн
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Квартира 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Новый проект двух роскошных вилл, расположенных в престижном районе Агиос Тихонас в Лимассол…
$3,86 млн
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается: Просторная 2-комнатная квартира в строящемся Агиос-Тихоне, предлагающая современн…
$749,009
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Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная прямо на набережной в одном из самых престижных прибрежных мест Лимассола, эта…
$8,85 млн
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Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Продается: просторная, современная квартира под строительство в желательном районе Агиос Тих…
$768,599
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Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Продается: просторная, современная квартира под строительство в желательном районе Агиос Тих…
$768,599
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная прямо на набережной в одном из самых престижных прибрежных мест Лимассола, эта…
$6,34 млн
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Квартира 5 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/5
Эта стильная 2-комнатная квартира расположена в новом современном здании, которое в настояще…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Продается: Просторная 2-комнатная квартира в строящемся Агиос-Тихоне, предлагающая современн…
$749,009
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Расположенная прямо на набережной в одном из самых престижных прибрежных мест Лимассола, эта…
$8,86 млн
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Квартира 2 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Высококачественные квартиры в новом жилом комплексе, Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр Оазис ро…
$247,588
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с видом на горы в спокойном районе, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются…
$391,245
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 837 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами в 600 метрах от пляжа, Агиос Тихонас, Кипр Предлагаются ви…
$4,35 млн
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Квартира 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
$5,98 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
🇷🇺 Апартаменты 302 — Просторная квартира с 3 спальнями и панорамной террасой на крыше 3 с…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Апартаменты 301 — Просторная квартира с 3 спальнями в комплексе Evergreen 2, Лимасол Площ…
$768,684
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
$686,587
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Квартира 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
$520,142
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
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