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Квартиры с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 760 м²
Количество этажей 3
Новая трехэтажная вилла с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от моря, Агиос Тихонас, Кипр …
€5,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция с бассейном и панорамным видом в живописном районе, Лимассол, Кипр П…
€500,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Современные высококачественные виллы с видом на море в Агиос Тихонасе, Лимассол, Кипр Новый…
€660,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 171 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,36 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
€315,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 167 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€550,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€630,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€770,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 157 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
€1,29 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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