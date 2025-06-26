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Квартиры с гаражом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$558,014
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 74 м²
PebbleCove Apartments уютный жилой комплекс на Кипре, всего в 250 метрах от пляжа. Современн…
$604,515
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Maple Ridge Apartments это современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, и…
$558,014
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$488,262
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$697,517
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 171 м²
PebbleCove Apartments уютный жилой комплекс на Кипре, всего в 250 метрах от пляжа. Современн…
$1,24 млн
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 207 м²
Maple Ridge Apartments - современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, иде…
$755,643
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$465,011
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Пентхаус в Агиос Тихонас, Кипр
Пентхаус
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Площадь 217 м²
Maple Ridge Apartments - современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, иде…
$883,522
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$651,016
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 138 м²
Maple Ridge Apartments это современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, и…
$488,262
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Проект 'Cypress Grove' расположен в одном из самых престижных районов Лимассола. Предлагаютс…
$430,136
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 125 м²
Felistia Apartments стильные, полностью отремонтированные апартаменты на первой линии с захв…
$674,267
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Квартира 1 спальня в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 1
Площадь 104 м²
Maple Ridge Apartments - современный жилой комплекс, расположенный в новом районе Кипра, иде…
$465,011
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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