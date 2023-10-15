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Жильё с бассейном в Фамагусте, Кипр

Паралимни
69
Протарас
30
Айя-Напа
14
29 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном в Sotira, Кипр
Таунхаус 4 комнаты с парковкой, с бассейном
Sotira, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€231,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с рестораном в Sotira, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с рестораном
Sotira, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 14
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€91,000
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 361 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 131 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€400,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€466,140
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Фамагуста, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Фамагуста, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 191 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€550,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€430,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 502 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€4,63 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kapparis, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 135 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€493,500
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kapparis, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 160 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€577,500
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 345 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€3,40 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 222 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€890,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€410,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€477,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€515,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Айя-Напе. Первый этаж состоит из одной спально…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€625,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 267 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€432,000

Типы недвижимости в Фамагусте

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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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