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Квартиры в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
119
Паралимни
296
Протарас
89
Дериния
48
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526 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Добро пожаловать в самый эксклюзивный жилой комплекс в центре города, где роскошь встречает …
$306,074
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Квартира 2 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 2 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Новый проект расположен в Сотире, Фамагуста. Проект состоит из 13 квартир с одной и двумя сп…
$290,416
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Ваши ворота в идиллический образ жизни Каппариса. Расположенный в спокойном и востребованном…
$230,442
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$798,291
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Квартира 1 спальня в Каппарис, Кипр
Квартира 1 спальня
Каппарис, Кипр
Количество спален 1
Площадь 14 м²
Апартаменты высокого класса в Каппарисе - исключительная прибрежная жизнь Эта элегантная ква…
$277,712
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эти роскошные виллы идеально расположены в самом центре Протараса - всего в нескольких минут…
$913,986
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Этот курортный комплекс представляет собой элитный проект из 41 роскошной виллы в редком и э…
$2,75 млн
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Квартира 3 спальни в Сотира, Кипр
Квартира 3 спальни
Сотира, Кипр
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Flamingo Lake Residences: расположенный в деревне Сотира, э…
$270,629
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 814 м²
Описание объекта: Многофункциональный проект, сочетающий современную архитектуру, функционал…
$336,858
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Квартира 4 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Откройте для себя уникальные современные виллы в Каппарисе, живописном прибрежном городке со…
$915,745
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 136 м²
Этаж 25
Исключительный пентхаус с 5 спальнями, занимающий знаковую береговую башню в главной пристан…
$10,27 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Эта привлекательная 2-комнатная, 1-комнатная квартира занимает 68 квадратных метров на перво…
$210,352
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Этот уникальный комплекс вилл расположен в живописном районе Протараса, всего в 50 метрах от…
$970,830
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Hidden Gem Lifestyle Apartments, состоящий из двух корпусов…
$352,502
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Эти апартаменты в Каппарисе расположены в правильном районе для вас и вашей семьи, с выделен…
$313,165
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный комплекс в Паралимни. В нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструк…
$307,555
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание объекта: О жилом комплексе Athens Goddess Residences... Откройте для себя исключит…
$288,899
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Добро пожаловать в самый эксклюзивный жилой комплекс в центре города, где роскошь встречает …
$256,441
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Айя-Напы. Застройка состоит только из…
$512,558
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Квартира 2 спальни в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 7/25
Роскошные апартаменты Расположенный в коммерческом центре пристани, эта культовая высотка п…
$1,70 млн
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Бутик-комплекс расположен всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитой лазурной бухты Fi…
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 2 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Продается 2-спальная вилла в комплексе Sea Caves Villas, Пафос. Вилла сочетает элегантнос…
$359,486
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Квартира 2 комнаты в Сотира, Кипр
Квартира 2 комнаты
Сотира, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный на живописном склоне деревни Сотиры, этот уютный жилой комплекс предлагает гар…
$302,752
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Расположенный в самом сердце Пернеры - одного из самых привлекательных прибрежных районов Ки…
$799,211
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Квартира 3 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Эта потрясающая резиденция имеет многоуровневый дизайн, с достаточным пространством как в по…
$1,52 млн
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Этот роскошный комплекс сочетает в себе непревзойденный комфорт и очарование побережья, созд…
$2,69 млн
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Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Стильные апартаменты в Паралимни - Prime Location Расположенная в самом сердце Паралимни, эт…
$236,351
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Квартира 1 спальня в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира - частный городской ретрит Однокомнатная квартира предлагает идеальное …
$424,354
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Квартира 2 спальни в Дериния, Кипр
Квартира 2 спальни
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Это небольшой жилой квартал апартаментов, который находится в желательном районе Деринья, вс…
$233,987
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Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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