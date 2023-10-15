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Квартиры в Фамагусте, Кипр

Паралимни
21
Айя-Напа
8
Протарас
5
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57 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются п…
€362,250
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
€450,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 11
Продам готовую квартиру 1+1 на граунде с выходом на бассейн.  В самом популярном комплексе …
€55,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€310,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€255,000
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€228,000
Квартира 1 спальня в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Это стильное новое здание расположено в Протарасе, в непосредственной близости от города Пар…
€152,000
Квартира 3 спальни в Kapparis, Кипр
Квартира 3 спальни
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Новые апартаменты для жизни в Каппарисе расположены в правильном районе для вас и вашей семь…
€265,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Ки…
€198,000
Квартира 3 комнаты с парковкой в Sotira, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой
Sotira, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Представляем новый жилой комплекс в популяром районе Северного Кипра - Фамагуста. Комплекс с…
€87,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
€481,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр Предлагаются просторные современные апартаме…
€139,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
€269,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
€479,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
€535,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Фамагуста, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр Резиденция располагает басс…
€230,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
€425,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр Резиденция располагает б…
€169,000
Квартира 5 спален с террасой, с Pool в Паралимни, Кипр
Квартира 5 спален с террасой, с Pool
Паралимни, Кипр
Комнаты 6
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются…
€2,95 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
€4,60 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Фамагуста, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Фамагуста, Кипр
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с собственными…
€650,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows в Фамагуста, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с panoramic windows
Фамагуста, Кипр
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр Предлагаются квартиры …
€195,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр Предлагаютс…
€740,000
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
€3,35 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
€1,95 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
€1,90 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
€272,000

Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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